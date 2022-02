6/12 ©IPA/Fotogramma

Se la sotto-variante, appena identificata in Italia, non dovesse diffondersi nel nostro Paese, "in marzo i casi positivi potrebbero scendere a poche migliaia", ma se la BA.2 si espanderà, allora "il numero dei casi resterà alto". Per avere una riduzione dei decessi è necessario aspettare ancora un po', considerando che il loro numero viene definito come "tutti coloro che muoiono entro 28 giorni dalla diagnosi di positività". Di conseguenza, ha osservato, difficilmente scenderà in tempi brevi