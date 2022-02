11/11 ©Ansa

Solo in Danimarca per ora la sua circolazione è però così diffusa. Tuttavia, il governo di Copenaghen ha deciso di eliminare le restrizioni anti Covid. Dallo scorso 1° febbraio sono caduti ad esempio l'obbligo di indossare le mascherine e quello di presentare il pass vaccinale per accedere a diverse attività, così come i limiti di orario imposti a bar e ristoranti