7/13 ©Ansa

AUSTRIA - In Austria è terminato il 31 gennaio il lockdown per i non vaccinati, ma per loro restano vietate molte attività. Chi non è immunizzato non può accedere a negozi, bar, ristoranti ed eventi pubblici. Con la fine del lockdown i non vaccinati possono semplicemente uscire di casa senza una necessità precisa e possono incontrare gli amici