Bambini in viaggio, le mete da raggiungere in traghetto

C'è un nuovo trend per l'estate 2024, quello di viaggiare in traghetto, per i bambini un'esperienza indimenticabile che rende divertente anche il momento in cui si raggiunge la località di vacanza. Per gli adulti un modo per rallentare i consueti ritmi

La tendenza dell'estate 2024

Tre parole per questa estate 2024: lenta, economica e mediterranea. A rivelarlo è Omio, piattaforma e app leader in Europa per la ricerca, comparazione in tempo reale e prenotazione di viaggi, che ha individuato un trend particolarmente in ascesa, quello dei viaggi in traghetto.

Secondo i dati della piattaforma, che permette di confrontare in un’unica schermata treni, aerei, autobus e traghetti, le località raggiungibili via mare e in particolar modo le isole saranno gettonatissime quest’estate per i viaggiatori di tutta Europa, con una novità: non solo Italia ma anche Mediterraneo.



Trend che del resto era già stato preannunciato lo scorso anno, quando si è registrato un aumento del 70% delle prenotazioni per viaggi in traghetto o aliscafo rispetto al 2022.