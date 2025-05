"La scoperta dell'Olanda": Jan Brokken racconta l'hotel degli artisti

La puntata di "Incipit" di questa settimana ruota attorno a un viaggio in Olanda, non lontano da Amsterdam, in una piccola città di pescatori della costa sudorientale. La città - anzi, il villaggio - si chiama Volendam. Lì ha trovato sede per un secolo e mezzo un hotel, l’hotel Spaander, che ha ospitato migliaia di artisti. Jan Brokken, uno degli autori europei più apprezzati, ha deciso di raccontare quell’albergo e soprattutto di mettersi sulle tracce dei destini di quegli artisti. È nato così “La scoperta dell’Olanda”, il suo nuovo libro pubblicato da Iperborea con la traduzione di Claudia Cozzi. "Alcuni scrittori entrano in una storia dalla porta principale, io tento invece sempre di accedere da una porta laterale e, se possibile, da una porta che nessuno aveva trovato prima", racconta Brokken in questa intervista, in cui parla anche dell'importanza della poesia e della testimonianza diretta nel racconto di una storia.

