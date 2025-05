Anteprima d'Estate, le meraviglie degli artigiani a Fiermilano Rho

Arriva in Fieramilano Rho “Anteprima d’Estate”, l’evento promosso da Artigiano in Fiera che, come anticipa il nome, può considerarsi la manifestazione che inaugura la bella stagione per il polo milanese. Dal 29 maggio al 2 giugno, dalle 10 alle 22.30, oltre 800 artigiani da 50 Paesi del Mondo daranno vita alla nuova vetrina sulla qualità artigianale in generale e sul futuro del Made in Italy, in particolare. Nei quattro padiglioni dedicati, spazio alle più disparate categorie merceologiche, dai gioielli alle eccellenze enogastronomiche che troveranno naturale sbocco nelle sei “Grandi Piazze del gusto”, per un viaggio sensoriale tra i sapori dall’Italia e dal mondo. Abbiamo parlato della manifestazione con Antonio Intiglietta, presidente Gefi ed ideatore di Artigiano in Fiera, che ci ha illustrato la sua nuova iniziativa.

Cos'è Anteprima d'estate e cosa rappresenta per Artigiani in fiera?

Si tratta di una grande occasione perché gli incontri, quando sono belli uno li vuole ripetere nel tempo e quindi abbiamo immaginato di creare questa nuova occasione in cui i nostri artigiani possono incontrare i nostri visitatori con i quali ormai vi è un rapporto come dire di stima e di simpatia reciproca. E anche l'occasione per presentare prodotti d'estate che sono evidentemente diversi per buona parte dei prodotti d'inverno e poi è un'occasione per parlare dei giovani. Degli 830 artigiani presenti in Fiera 200 sono nuovi, quindi è anche una bella opportunità per loro per misurarsi con l'esperienza della nostra fiera.

Quali sono le imprese presenti, italiane e internazionali? Quali sono i settori merceologici più rappresentati?

Sono intorno alle 500 le imprese italiane e circa 330 le imprese straniere che vengono da 50 Paesi del mondo. Quindi tutta la parte africana, asiatica e sudamericana che sarà presente insieme agli europei e agli italiani. Per quanto riguarda i settori più rappresentati, oltre il 50% della Fiera offrirà una panoramica sul grande settore dell'artistico che va dalla gioielleria e alla tessitura, dai vestiti all’arredo e ai complementi di arredo. Specialmente sarà interessante osservare l'offerta sull’outdoor che ovviamente è caratteristico di questo periodo, senza dimenticare la cosmesi e la pelletteria. Altro grande protagonista è poi l’agroalimentare confezionato: una delle parti più amate e ovviamente interessanti per il nostro pubblico e che fa della fiera un luogo di festa di convivenza e di convivialità.