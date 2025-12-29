Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 dicembre segno per segno

Il clima appare equilibrato e rassicurante, sostenendo scelte ponderate e una rinnovata fiducia nelle proprie capacità, soprattutto quando serve unire audacia e lucidità. In amore il dialogo va curato con calma. Nel lavoro la ripresa è solida e costante. La fortuna invita a moderare gli eccessi legati al piacere.

