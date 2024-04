Dbrs conferma il rating BBB dell'Italia: trend stabile

Economia

Firmato nel 1997 dai Paesi che hanno aderito all’Eurozona, il Patto di Stabilità e crescita è recentemente tornato oggetto di dibattito: dal 2024 tornerà operativo dopo la sospensione a causa del Covid. Il 20 dicembre 2023 si è trovato un primo via libera tra le posizioni dei Paesi con il debito più alto - che da sempre premono per non irrigidire le regole di rientro dal disavanzo - e i “frugali”, che da sempre insistono per clausole di salvaguardia per il rispetto degli impegni per chi è fuori dai parametri