Patto di stabilità, cos’è e come vogliono cambiarlo gli Stati Ue

Firmato nel 1997 ad Amsterdam dai Paesi che hanno aderito all’Eurozona, il Patto di Stabilità e crescita è oggi oggetto di dibattito tra i Paesi dell’Unione, visto che dal 2024 dovrebbe tornare nuovamente operativo dopo la sospensione a causa del Covid. Mentre i Paesi con il debito più alto premono per non irrigidire le regole di rientro dal disavanzo, gli Stati “frugali” insistono per inserire delle clausole di salvaguardia che assicurino il rispetto degli impegni per chi è fuori dai parametri