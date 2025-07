Dazi Trump, dopo l’accordo con Vietnam a che punto sono le trattative?

Il presidente americano ha annunciato su Truth l'intesa per tariffe commerciali al 20% sulle esportazioni vietnamite in cambio di zero dazi sui beni Usa importati. L'accordo arriva a una settimana dalla fine della sospensione di 90 giorni stabilita dallo stesso tycoon lo scorso aprile. Senza un esito positivo delle trattative, Paesi come Lesotho, Cambogia e Laos potrebbero subire aumenti dei costi fino al 50%. Anche di questo si è parlato nella puntata di “Numeri” di Sky TG24 del 2 luglio