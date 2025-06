Dazi Usa, Ue: “Pronti a intesa ma tutte le opzioni sono sul tavolo”

Da Washington, la Casa Bianca fa sapere che Trump potrebbe prorogare la scadenza del 9 luglio per l'entrata in vigore delle nuove tariffe sulle merci importate dall'Europa. Dal Consiglio europeo di Bruxelles Ursula von der Leyen spiega: “Abbiamo ricevuto testo dagli Stati Uniti, lo stiamo valutando”. Intanto la Cina annuncia che gli Usa "cancelleranno alcune restrizioni"

La partita sui dazi tra Usa e Unione Europea prosegue. Questa notte la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha parlato della questione al termine della prima giornata del Consiglio europeo : "Abbiamo ricevuto la controproposta" degli Usa. "La stiamo valutando. Quindi il nostro messaggio è chiaro: siamo pronti per un accordo. Allo stesso tempo, ci stiamo preparando all'eventualità che non si raggiunga un accordo soddisfacente. Tutte le opzioni sono sul tavolo”.

Da Washington, il segretario americano al commercio Howard Lutnick in un'intervista a Bloomberg si è detto “ottimista" su un accordo con l’Ue, aggiungendo che l'Europa ha fatto un "lavoro eccellente" dopo un avvio lento. Dal vertice di Bruxelles invece il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha esortato a “chiudere rapidamente un accordo con gli Usa. Tuttavia, se non si raggiungesse, l'Unione europea è pronta e in grado di adottare autonomamente misure appropriate”. Il presidente francese Macron ha ribadito che "se alla fine gli Stati Uniti decidessero di mantenere un dazio del 10% contro la nostra economia, sarà inevitabile una misura di compensazione sui prodotti americani venduti nel mercato europeo”. E ha aggiunto che l’intesa deve essere “rapida ma non ad ogni costo. La reale volontà dell'Europa è di giungere a un accordo equo”.

Cosa è successo ieri

Il D-day per la scadenza della sospensione dei dazi americani potrebbe non essere il 9 luglio. Ieri sera da Oltreoceano è arrivata la notizia che potrebbe ammorbidire la trattativa sulle tariffe. "La scadenza potrebbe essere prorogata, ma è una decisione che spetta al presidente", ha annunciato la Casa Bianca. Si potrebbe delineare "un accordo provvisorio" tra le controparti. L'obiettivo europeo, per il 9 luglio, era trovare almeno un accordo quadro. Ma la possibilità di una proroga annunciata dalla Casa Bianca cambia - e forse migliora - lo scenario.

La posizione di Meloni

La premier italiana alcuni giorni fa ha avuto modo di discutere del dossier dazi con Trump nei Paesi Bassi. Ma la sua linea, nonostante la vicinanza politica al tycoon, resta fortemente ancorata all'Europa. A Bruxelles si è trovata in una posizione mediana tra Francia e Germania. Berlino spinge per un'intesa al più presto, anche se imperfetta. Parigi è più attendista: Emmanuel Macron non vuole un'intesa "asimmetrica" che, pur di evitare la tagliola del 9 luglio, si riveli troppo svantaggiosa. Meloni pur ritenendo che serva un accordo al più presto, vuole comunque vederci chiaro. "Eventuali asimmetrie vanno debitamente compensate", hanno sottolineato fonti italiane citando, tanto per fare un esempio, i settori dell'acciaio e dell'alluminio dove le tariffe americane vanno ben oltre il 10%.