Dazi Usa, Casa Bianca: "Aumento di luglio potrebbe essere rinviato"

L'entrata in vigore delle temute tariffe, già posticipate di 90 giorni lo scorso aprile, è prevista per il prossimo 9 luglio. Ma da Washington arriva la possibilità di un nuovo slittamento

Donald Trump sembra non aver ancora deciso cosa fare con i dazi applicati alle merci importate da decine di Paesi esteri, Unione europea compresa, che dovrebbero partire ufficialmente il prossimo 9 luglio, dopo essere già stati rinviati lo scorso aprile (per 90 giorni). A spiegarlo è stata la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt: l'entrata in vigore della tariffe "forse potrebbe essere prorogata, ma è una decisione che spetta al presidente", ha detto in un briefing.