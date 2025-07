Powell risponde a Trump: "Tagliare i tassi? Non so, dipende dai dazi"

Durante un panel al Forum Bce a Sintra, in Portogallo, il presidente della Federal Reserve ha risposto in merito al possibile taglio dei tassi di interesse auspicato da Donald Trump: “Dipenderà dai dati che monitoriamo, cosa succede all'inflazione e cosa no e anche nel mercato del lavoro”. A preoccupare sono soprattutto le tariffe sulle merci estere: “La cosa prudente da fare è aspettare e capire di più e vedere quali saranno gli effetti dei dazi sull'inflazione"

"Una maggioranza solida nel comitato di politica monetaria si aspetta che sia tempo di iniziare tagliare più avanti quest'anno i tassi. Dipenderà dai dati che monitoriamo, cosa succede all'inflazione e cosa no e anche nel mercato del lavoro, eventuali segnali di debolezza". A dichiararlo è il presidente della Federal Reserve Jerome Powell durante un panel al Forum Bce di Sintra, Portogallo, rispondendo a una domanda su quando arriverà un taglio dei tassi Fed. "Non saprei, dipenderà dai dati, non posso togliere o inserire un mese specifico sul tavolo", ha chiesto a chi gli chiedeva se il taglio potesse partire da luglio. Tutto è nato dalla lettera con cui Donald Trump chiedeva di abbassare i tassi di interesse, come fatto da altri Paesi.

"Trump? Penso al 100% al mandato della Fed"

E a chi gli chiede dello scontro, diventato 'personale', con Trump (con l'ombra della sfiducia presidenziale prima della scadenza del suo mandato, prevista tra 10 mesi), Powell assicura: “Sono semplicemente concentrato sul mio lavoro. Quello che importa è usare i nostri strumenti per conseguire gli obiettivi che ci ha dato il Congresso: massima occupazione, stabilità dei prezzi e stabilità finanziaria, questo è quello su cui siamo focalizzati al 100%". Il 2025, ha aggiunto, "sicuramente è un anno importante con un sacco di cose che stanno accadendo nel commercio. Speriamo di guardare indietro al 2025, in futuro, come a un anno in cui abbiamo fronteggiato con successo".

I dati economici Usa

Come ha evidenziato nel panel della BCE di Sintra, i dati secondo Powell sono chiari. “L'inflazione negli Usa è scesa al 2,3% ma quando abbiamo visto le dimensioni dei dazi ci siamo messi in attesa, tutte le previsioni d'inflazione sono salite. Non è una reazione eccessiva, serve un po' più di tempo: la cosa prudente da fare è aspettare e capire di più e vedere quali saranno gli effetti dei dazi sull'inflazione, ha commentato il presidente della Fed. Powell si è poi espresso sulla situazione del debito americano, che potrebbe crescere di 2.300 miliardi di dollari in un decennio a causa del “Big Beautiful Deal” di Trump, ora in discussione al Congresso. "Una cosa che hanno detto i miei predecessori è che il livello del debito statunitense è sostenibile, ma la direzione non lo è e va affrontata prima o poi, meglio prima che poi".