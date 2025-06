Trump: "In lista tre o quattro nomi per sostituire Powell alla Fed"

L'esasperazione di Donald Trump nei confronti di Jerome Powell lo sta spingendo ad accelare la nomina del successore alla guida della Federal Reserve entro settembre o perfino in estate. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Per la successione il presidente Usa sta valutando l'ex governatore della Fed Kevin Warsh e il direttore del Consiglio economico nazionale Kevin Hassett. Tra i candidati ci sarebbero anche il segretario al Tesoro Scott Bessent e l'ex presidente della Banca mondiale David Malpass e Christopher Waller. Poiché il nuovo presidente della Fed non entrerà in carica prima del prossimo maggio, annunciare la sua nomina quest'estate o in autunno avverrebbe molto prima del tradizionale periodo di transizione di tre-quattro mesi.