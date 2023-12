Perché usare il Mes non richiede la ristrutturazione del debito

In questi giorni si discute della ratifica del Meccanismo europeo di stabilità, ma sono tanti i dubbi in merito al suo utilizzo. Guarda il video

L’Italia continua a rimandare la riforma per ratificare il Mes, o Fondo salva-Stati, che garantisce assistenza finanziaria ai Paesi membri dell'Eurozona che hanno difficoltà a finanziarsi.

Una delle preoccupazioni principali riguardanti il Mes è che il suo utilizzo possa costringere i paesi a dover ristrutturare il proprio debito pubblico. È così?

Per Antonio Cesarano, chief global strategist di Intermonte Sim e ospite a Sky Tg24 Business, non c’è una previsione di ristrutturazione automatica, in pratica la richiesta di default, per i paesi che decidono di utilizzare il Mes. In generale, si usufruisce di questo tipo di aiuti in situazioni emergenziali, che richiedono poco tempo.