Istat, il deficit italiano al 7,4% nel 2023, il più alto d'Europa

L'Italia ha chiuso il 2023 con un deficit pari al 7,4% del Pil. Lo ha reso noto l' Istat precisando che, rispetto ai conti dello scorso 5 aprile, la nuova versione vede un peggioramento dell'indebitamento netto in rapporto al Pil di 0,2 punti percentuali (era al 7,2%). L'attuale versione del deficit 2023, sempre secondo il nostro Istituto nazionale di statistica in audizione sul Def davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato a Montecitorio, "acquisisce le più recenti evidenze sulla spesa per i crediti d'imposta connessi al Superbonus".

Bankitalia, rischio ribasso

Nonostante questo, le previsioni per l'economia italiana rimangono cautamente positive: Bankitalia stima una crescita dello 0,6% per il 2024, con un andamento simile per i prossimi due anni. Tuttavia, l'istituto di Via Nazionale sottolinea che "i rischi per la crescita rimangono prevalentemente orientati al ribasso". Preoccupa in particolare il lento utilizzo dei fondi del Pnrr: al termine del 2023, solo il 22% delle risorse era stato speso, a fronte del 52,7% già ricevuto dall'Italia.