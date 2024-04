Bce, Lagarde: "Sui tassi non ci impegniamo preventivamente a taglio"

Lagarde: "La procedura per deficit non impedisce lo scudo antispread"

"L'esistenza di una procedura Ue per deficit eccessivo è uno dei quattro criteri che valutiamo nel determinare se un Paese è idoneo per il Tpi (lo scudo anti-spread della Bce, ndr)", tuttavia, ha sottolineato la presidente della Bce, "c'è una condizione alternativa che sarà presa in considerazione". L'intervento di Lagarde è arrivato in risposta alla domanda se l'apertura della procedura Ue possa impedire l'attivazione del Tpi. Il riferimento è alla condizione, prevista dal Tpi, che il Paese beneficiario non sia in procedura, o in alternativa non "sia inadempiente nel prendere azioni efficaci in risposta alle raccomandazioni del Consiglio Ue".