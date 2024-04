Allarme demografico, il Nord Italia spopolato entro il 2040

A livello regionale

Gli effetti più pesanti si vedranno in Lombardia (-673mila), Piemonte (-493mila) e Veneto (-387mila). Per il Veneto in particolare la Fondazione ipotizza che la popolazione diminuirà dagli attuali 4.849.553 residenti ai 4.688.294 del 2030, per scendere ulteriormente ai 4.461.849 del 2040, vale a dire una perdita secca nell'arco temporale preso in considerazione dell'8%.