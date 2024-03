Bankitalia, Panetta: "Inflazione in calo, possibile taglio dei tassi"

Il governatore spiega anche che "l’Italia ha un debito pubblico elevato, frutto di squilibri accumulati in molti anni. Per ridurlo non si può non condividere il principio einaudiano di tendere, con la necessaria flessibilità, a un duraturo ribilanciamento dei conti pubblici"

Gli insegnamenti di Einaudi

Panetta ricorda anche alcuni insegnamenti di Einaudi, che è stato un politico, economista e giornalista italiano e secondo Presidente della Repubblica Italiana. "Favorire una concorrenza priva di eccessi, gestire con prudenza le finanze pubbliche, impegnandosi per stimolare la crescita e ridurre il debito, preservare la stabilità monetaria, spostare il concetto di sovranità dal livello nazionale in favore di un’Europa più forte, aperta e solidale, che conti nel mondo". Panetta commenta anche come "l’Italia ha un debito pubblico elevato, frutto di squilibri accumulati in molti anni. Per ridurlo non si può non condividere il principio einaudiano di tendere, con la necessaria flessibilità, a un duraturo ribilanciamento dei conti pubblici".