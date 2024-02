Bankitalia, Panetta: si avvicina inversione di rotta Bce su tassi

"Il taglio dei tassi è sempre più vicino, fisiologico aumentare i salari. Si sta rapidamente avvicinando il momento di un'inversione di rotta nell'orientamento della politica monetaria”. Lo ha detto il governatore di Bankitalia al suo primo discorso al congresso degli operatori finanziari di Genova ascolta articolo

Il tempo di un taglio dei tassi è ormai prossimo. In Europa l’economia ristagna e “non emergono segnali di una decisa accelerazione”. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, intervenendo al Forex a Genova. "L'esame delle condizioni macroeconomiche indica che la disinflazione è in una fase avanzata e che il cammino verso l'obiettivo del 2 per cento prosegue. Si sta rapidamente avvicinando il momento di un'inversione di rotta nell'orientamento della politica monetaria" ha aggiunto Panetta.

La politica monetaria della Bce "Nell’ultimo biennio la politica monetaria della Bce è passata da un orientamento espansivo a uno restrittivo. Questo cambio di passo è stato necessario per evitare che l’inflazione si autoalimentasse e divenisse endemica. Le aspettative di inflazione nel medio termine sono rimaste ancorate all’obiettivo del 2%, condizione indispensabile per la stabilità dei prezzi. Ciò ha limitato il costo della disinflazione, che finora si è realizzata senza una profonda recessione" ha sottolineato il governatore di Bankitalia nel suo primo discorso al congresso degli operatori finanziari di Genova. approfondimento Inflazione, Bce: rischio che possa di nuovo salire con taglio tassi

Decisioni coerenti con il quadro macro "Affinché l’inflazione sia debellata e l’economia possa riprendere un sentiero di crescita e stabilità è cruciale che le prossime decisioni siano coerenti con il quadro macroeconomico che abbiamo di fronte" ha aggiunto Fabio Panetta. "Nell’attuale contesto di incertezza ogni congettura sul momento in cui avviare l’allentamento monetario è un esercizio sterile, oltre che irrispettoso della collegialità del Consiglio della Bce. Ciò che invece dobbiamo ora discutere è quali siano le condizioni necessarie per avviare un allentamento monetario evitando rischi per la stabilità dei prezzi e inutili danni all’economia reale" ha sottolineato il governatore di Bankitalia. approfondimento Panetta (Bankitalia): "Euro difesa collettiva per i Paesi Ue"

La normalizzazione monetaria In particolare, Panetta indica tre condizioni per l'avvio della normalizzazione monetaria. La prima è che il processo di disinflazione sia in una fase avanzata. La seconda condizione è che il calo dell'inflazione stia continuando mentre la terza condizione è che il raggiungimento dell'obiettivo di inflazione non sia compromesso da un eventuale taglio dei tassi. approfondimento Bce, i tassi d’interesse restano fermi al 4,50%

In Europa l’economia ristagna "In Europa l'economia non ha finora subito una recessione profonda, ma ristagna da molti trimestri e non emergono segnali di una decisa accelerazione. L'inflazione sta rapidamente diminuendo e i rischi per la stabilità dei prezzi si sono ridimensionati. Se la politica monetaria tardasse troppo ad accompagnare la disinflazione in atto potrebbero emergere rischi al ribasso per l'inflazione che contrasterebbero con la natura simmetrica dell'obiettivo stabilito dal Consiglio della Bce", ha ribadito il governatore della Banca d'Italia. approfondimento Mutui, le previsioni: rate in calo di 100 euro entro fine anno