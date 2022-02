Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 6 febbraio. LIVE

Si teme il caos nelle scuole per l'entrata in vigore delle nuove norme, tanti dubbi dei genitori e altre incombenze per gli istituti scolastici. Bollettino: 93.157 nuovi contagi, tasso positività all'11%. Diminuisce la pressione ospedaliera. Iss: mortalità dei non vaccinati 25 volte più alta di chi ha fatto booster. Passa da 10 a 5 giorni la quarantena per i non vaccinati entrati in contatto con un positivo