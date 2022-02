Il termine è l’ultimo di una serie di proroghe scaturite dall’andamento della pandemia nel corso dei mesi. Si attendono i dati epidemiologici per una decisione. Speranza: “Ogni valutazione è prematura”. Se non ci fosse la proroga, cesserebbero i poteri straordinari dell'esecutivo e della Protezione civile nonché la possibilità di usufruire dello smart working in maniera massiccia