Da mesi si discute sulla necessità o meno di continuare a mantenere lo stato di emergenza in Italia. Propendono per il no i sottosegretari alla Salute Pierpaolo Sileri e Andrea Costa. Più prudente il ministro della Salute Roberto Speranza: "Valuteremo". In cosa consiste la misura e cosa non si sarebbe potuto fare se non fosse stata dichiarata: il punto