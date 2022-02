5/14 ©IPA/Fotogramma

CERTIFICATO VERDE - Per effetto dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50, scattano a partire da oggi anche le sanzioni per chi non è in regola. Si tratta di una multa una tantum di 100 euro. A partire dal 15 febbraio, verrà invece richiesto a tutti i lavoratori pubblici e privati sopra questa fascia di avere il Super green pass



Covid e obbligo vaccinale, la situazione in Italia e in Europa