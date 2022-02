Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 2 febbraio. LIVE

Tunisia, tasso positività sale al 36,01%

La Tunisia ha registrato il 31 gennaio scorso 8.001 nuovi casi di Covid-19 su 22.216 test effettuati, con un tasso di positività schizzato al 36,01%, e 25 decessi. Sono gli ultimi dati resi noti dal ministero della Salute di Tunisi, che continuano a rilevare un forte incremento di contagi nel Paese nordafricano, in quella che il comitato scientifico per la lotta al virus ha definito come la settimana in cui dovrebbe raggiungersi il picco. Dall'inizio della pandemia sono in totale 917.814 i positivi registrati e 26.362 le vittime. In aumento anche i ricoveri.