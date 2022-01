Covid, Sileri: "Il 31 marzo probabile fine dello stato di emergenza"

Il sottosegretario alla Salute ha spiegato che "per la fine di febbraio avremo abbandonato tante di quelle restrizioni che oggi abbiamo. Forse andrebbe ripensato anche il green pass, in base all'andamento del virus"

"Credo che il 31 di marzo lo stato di emergenza non sarà prorogato. E per la fine di febbraio avremo abbandonato tante di quelle restrizioni che oggi abbiamo. Forse andrebbe ripensato anche il green pass, in base all'andamento del virus, e anche il tipo di vaccinazione, che tra l'altro andrà rimodulata, fatta su persona". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo a Metropolis, il podcast con video di Repubblica.it (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE).