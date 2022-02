10/15 ©Ansa

Il nuovo quadro modifica anche le regole per le secondarie. A fronte di un solo caso tutti continueranno in presenza. Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività prosegue in presenza "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario, di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo". Stessa regola per chi ha ottenuto l'esenzione. Per gli altri si applica la Dad per cinque giorni