Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 4 febbraio. LIVE

Sgarbi positivo: "Aspetto il risultato di un test molecolare che è più attendibile"

Vittorio Sgarbi punta tutte le sue carte sulla propria negatività anche

se il test per individuare il coronavirus nel suo corpo a Montecitorio non ha dato l'esito sperato. Ma lui reagisce: "Sono arrivato intorno all'una. Ho fatto il tampone ed era positivo. Ma sto benissimo. Ho fatto tre dosi di vaccino. E mi ritengo negativo", anche perché assicura, "sto sempre in casa. Non vedo nessuno. Infatti penso sia sbagliato. Per questo ho fatto il molecolare". Ma è stato giusto far votare i positivi a Montecitorio?, gli chiede in una veloce intervista il Corriere della Sera. E lui, di rimando: "Era il minimo che si potesse fare. I diritti costituzionali non possono essere compressi dai diritti sanitari solo perché qualcuno ha scambiato un raffreddore con la peste", conclude il parlamentare appartenente al Gruppo Misto "Come sto? Benissimo. Non ho sintomi. Ma mi sono rifatto il tampone rino-faringeo proprio ora e mi ha confermato che sono positivo".