Covid, ecco come potrebbe cambiare il Green pass Ue: le cose da sapere

5/10 ©IPA/Fotogramma

Un’altra modifica a cui sta lavorando Bruxelles dovrebbe garantire che i certificati emessi contengano il numero complessivo corretto delle dosi somministrate in qualsiasi Stato membro, non solo in quello che rilascia il certificato. Il problema si pone soprattutto nel caso in cui una persona abbia ricevuto le dosi di vaccino in diversi Paesi

Covid, rash cutaneo tra i possibili sintomi della variante Omicron