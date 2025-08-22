Autobus turisti si schianta nello Stato di New York: "Morti e feriti"

Esplora tutte le offerte Sky
Incidente nello Stato di New York, si schianta autobus di turisti: "Morti e feriti"

Mondo
©IPA/Fotogramma

Il bus stava tornando a New York City dalle Cascate del Niagara e lo schianto è avvenuto sulla I-90 vicino a Pembroke, a circa 25 miglia a est di Buffalo. L’incidente avrebbe coinvolto più di 50 persone, compresi bambini. Non sono ancora chiare le cause: secondo alcune fonti, si sarebbe scontrato con un camion. I turisti a bordo sarebbero soprattutto cinesi, filippini e indiani. Per i media locali ci sarebbero diversi morti

ascolta articolo

Un autobus con a bordo turisti si è schiantato nello Stato di New York: secondo i media locali ci sarebbero diversi morti. Il bus stava tornando a New York City dalle Cascate del Niagara e lo schianto è avvenuto sulla I-90 vicino a Pembroke, a circa 25 miglia a est di Buffalo. L’incidente avrebbe coinvolto più di 50 persone, compresi bambini. Non sono ancora chiare le cause dello schianto. Secondo alcune fonti, l’autobus si sarebbe scontrato con un camion.

L’incidente

A bordo dell’autobus c’erano soprattutto turisti cinesi, filippini e indiani. Secondo la Cnn, il mezzo si sarebbe scontrato con un camion. Il portavoce della polizia dello Stato di New York, James O'Callaghan, ha detto che la causa dell’incidente non è ancora chiara: l'autobus si è ribaltato dopo aver perso il controllo per "ragioni sconosciute". Le persone coinvolte sarebbero più di 50, inclusi bambini. Lo scontro, secondo i media americani, avrebbe causato diversi morti e feriti. O'Calagahan ha spiegato che diverse persone sono rimaste intrappolate e altre sono state sbalzate fuori dall'autobus. “Sono stata informata del tragico incidente del pullman turistico. Il mio team si sta coordinando con la polizia di New York e le autorità locali che stanno lavorando per salvare e fornire assistenza a tutti i soggetti coinvolti", ha scritto su X la governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul.

