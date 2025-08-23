Usa, bus di turisti si ribalta nello Stato New York: cinque vittime

Cinque personevsono morte venerdì pomeriggio in un incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico nello Stato di New York, riporta The Buffalo News. Sul pullman, che era diretto a New York City, viaggiavano 54 persone, perlopiù turisti cinesi, filippini e indiani di ritorno dalle cascate del Niagara. "Pensiamo che l'autista" del pullman si sia "distratto, abbia perso il controllo e poi reagito in modo eccessivo", ha detto la polizia, aggiungendo che il mezzo è uscito fuori strada e si è ribaltato. Le cinque vittime erano tutte adulti. In un primo momento, alcuni media statunitensi avevano parlato di un neonato tra i passeggeri deceduti. Molti di loro, hanno spiegato gli agenti, non indossavano la cintura di sicurezza. "Ogni passeggero ha presentato qualche tipo di ferita" e almeno due sarebbero stati sottoposti a interventi chirurgici, ha riferito la polizia, aggiungendo che l'autista è sopravvissuto.