Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 22 agosto

Questa quarta estrazione settimanale è stata introdotta da luglio 2023 per tutto l’anno per aiutare a raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna che a maggio erano state colpite dall’alluvione. Poi è stata prorogata per il 2024 e il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri vincenti di venerdì 22 agosto, i ritardatari e l'ammontare del jackpot
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e per il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali.
I numeri vincenti del Lotto
Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 22 agosto 2025:
- Bari: 77 - 43 - 54 - 27 - 51
- Cagliari: 22 - 61 - 76 - 27 - 13
- Firenze: 75 - 82 - 78 - 15 - 80
- Genova: 18 - 28 - 60 - 37 - 50
- Milano: 84 - 6 - 90 - 36 - 40
- Napoli: 47 - 9 - 53 - 65 - 14
- Palermo: 74 - 29 - 40 - 50 - 30
- Roma: 79 - 5 - 15 - 8 - 26
- Torino: 3 - 2 - 60 - 27 - 26
- Venezia: 59 - 14 - 32 - 70 - 36
- Nazionale: 48 - 9 - 4 - 88 - 52
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 14 - 18 - 22 - 28 - 29 - 43 - 47 - 59 - 61 - 74 - 75 - 77 - 79 - 82 - 84
Numero oro: 77
Doppio oro: 77 - 43
Extra: 8 - 15 - 27 - 32 - 36 - 37 - 40 - 50 - 53 - 54 - 60 - 65 - 76 - 78 - 90
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto del 22-08-2025: 41.400.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri del 22 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 7 - 25 - 38 - 39 - 66 - 69
Il numero Jolly è: 17
Il numero Superstar è: 24
Jackpot del Superenalotto del 23-08-2025: 41.900.000 euro
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto del 23 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 26 (manca da 151 estrazioni)
- Firenze 49 (manca da 132 estrazioni)
- Milano 74 (manca da 124 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 98 estrazioni)
- Genova 2 (manca da 95 estrazioni)
- Nazionale 21 (manca da 91 estrazioni)
- Roma 87 (manca da 87 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 83 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 82 estrazioni)
- Nazionale 82 (manca da 82 estrazioni)
- Cagliari. 85 (manca da 79 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 73 estrazioni) - 13 (da 59) - 63 (da 57)
- Cagliari 42 (manca da 82 estrazioni) - 85 (da 79) - 68 (da 78)
- Firenze 26 (manca da 151 estrazioni) - 49 (da 132) - 34 (da 83)
- Genova 2 (manca da 95 estrazioni) - 11 (da 58) - 56 (da 46)
- Milano 74 (manca da 124 estrazioni) - 25 (da 72) - 76 (da 66)
- Napoli 49 (manca da 53 estrazioni) - 44 (da 52) - 13 (da 51)
- Palermo 59 (manca da 63 estrazioni) - 55 (da 59) - 14 (da 50)
- Roma 87 (manca da 87 estrazioni) - 21 (da 66) - 31 (da 59)
- Torino 37 e 7 (mancano da 53 estrazioni) - 4 e 64 (da 49)
- Venezia 89 (manca da 98 estrazioni) - 5 (da 69) - 54 (da 61)
- Nazionale 21 (manca da 91 estrazioni) - 82 (da 82) - 69 (da 69)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 112) - 12 (da 99) - 29 (da 81) - 22 (da 55) - 21 (da 41) - 76 e 67 (da 36)
