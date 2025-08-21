Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 21 agosto, i numeri fortunati

Esplora tutte le offerte Sky
Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 21 agosto, ecco i numeri fortunati

Lifestyle
©Ansa

L'estrazione di giovedì 21 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 21 agosto 2025:

  • BARI                       41 - 55 - 23 - 9 - 54   
  • CAGLIARI              52 - 26 - 51 - 34 - 47
  • FIRENZE                23 - 78 - 17 - 35 - 86
  • GENOVA                82 - 15 - 7 - 44 - 70    
  • MILANO                19 - 86 - 22 - 77 - 73    
  • NAPOLI                  39 - 48 - 82 - 70 - 15     
  • PALERMO              5 - 25 - 88 - 54 - 87
  • ROMA                     54 - 19 - 24 - 62 - 9
  • TORINO                  29 - 83 - 49 - 59 - 74    
  • VENEZIA                65 - 1 - 45 - 72 - 55     
  • NAZIONALE          10 - 60 - 88 - 55 - 37

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

1 – 5 – 15 – 19 – 23 – 25 – 26 – 29 – 39 – 41 – 48 – 51 – 52 – 54 – 55 – 65 – 78 – 82 – 83 – 86

Numero oro: 41

Doppio oro: 41 - 55

Extra: 7 - 9 - 17 - 22 - 24 - 34 - 35 - 44 - 45 - 49 - 59 - 62 - 70 - 77 - 88

Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar

Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Jackpot del Superenalotto del 21-08-2025: 40.700.000 euro

Sono stati estratti i 6 numeri del 21 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.

La combinazione vincente è: 49 - 56 - 57 - 61 - 62 - 86

Il numero Jolly è: 16

Il numero Superstar è: 53

Jackpot del Superenalotto del 22-08-2025:  41.400.000 euro

Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione del Lotto del 22 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze                         26 (manca da 150 estrazioni)
  • Firenze                         49 (manca da 131 estrazioni)
  • Milano                          74 (manca da 123 estrazioni)
  • Venezia                       89 (manca da 97 estrazioni)
  • Genova                        2 (manca da 94 estrazioni)
  • Nazionale                    21 (manca da 90 estrazioni)
  • Roma                            87 (manca da 86 estrazioni)
  • Firenze                         34 (manca da 82 estrazioni)
  • Cagliari                         42 (manca da 81 estrazioni)
  • Nazionale                    82 (manca da 81 estrazioni)
  • Cagliari.                        85 (manca da 78 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 72 estrazioni) - 13 (da 58) - 63 (da 56)
  • Cagliari           42 (manca da 81 estrazioni)  - 85 (da 78) - 68 (da 77)
  • Firenze           26 (manca da 150 estrazioni) - 49 (da 131) - 34 (da 82)
  • Genova           2 (manca da 94 estrazioni) - 11 (da 57) - 56 (da 45)
  • Milano            74 (manca da 123 estrazioni) - 25 (da 71) - 76 (da 65)
  • Napoli             49 (manca da 52 estrazioni) - 44 (da 51) - 13 (da 50)
  • Palermo         59 (manca da 62 estrazioni) - 55 (da 58) - 14 (da 49)
  • Roma              87 (manca da 86 estrazioni) - 21 (da 65) - 31 (da 58)
  • Torino             37 e 7 (mancano da 52 estrazioni) - 4 e 64 (da 48)
  • Venezia           89 (manca da 97 estrazioni) - 5 (da 68) - 54 (da 60)
  • Nazionale       21 (manca da 90 estrazioni) - 82 (da 81) - 69 (da 68)

I numeri ritardatari del Superenalotto sono:

84 (da 111) - 12 (da 98) - 29 (da 80) - 22 e 39 (da 54) - 21 (da 40)

