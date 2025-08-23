Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 23 agosto: numeri fortunati

L'estrazione di sabato 23 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 23 agosto 2025:
- Bari: 67 - 5 - 41 - 45 - 12
- Cagliari: 29 - 78 - 54 - 88 - 28
- Firenze: 57 - 58 - 15 - 45 - 44
- Genova: 53 - 33 - 89 - 34 - 77
- Milano: 9 - 31 - 36 - 3 - 21
- Napoli: 82 - 35 - 45 - 6 - 65
- Palermo: 25 - 40 - 82 - 48 - 62
- Roma: 21 - 24 - 74 - 52 - 9
- Torino: 28 - 78 - 50 - 90 - 84
- Venezia: 38 - 87 - 3 - 25 - 41
- Nazionale: 56 - 9 - 42 - 57 - 33
Vedi anche
L'estrazione del 22 agosto
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
5 - 9 - 21 - 24 - 25 - 28 - 29 - 31 - 33 - 35 - 38 - 40 - 41 - 53 - 57 - 58 - 67 - 78 - 82 - 87
Numero oro: 67
Doppio oro: 67 - 5
Extra: 3 - 6 - 12 - 15 - 34 - 36 - 45 - 48 - 50 - 52 - 54 - 74 - 88 - 89 - 90
Vedi anche
Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare?
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto del 23-08-2025: 41.900.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri del 23 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 5 - 29 - 40 - 47 - 52 - 80
Il numero Jolly è: 4
Il numero Superstar è: 61
Jackpot del Superenalotto del 26-08-2025: 42.500.000 euro
Vedi anche
Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto del 26 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 26 (manca da 152 estrazioni)
- Firenze 49 (manca da 133 estrazioni)
- Milano 74 (manca da 125 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 99 estrazioni)
- Genova 2 (manca da 96 estrazioni)
- Nazionale 21 (manca da 92 estrazioni)
- Roma 87 (manca da 88 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 84 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 83 estrazioni)
- Nazionale 82 (manca da 83 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 80 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 74 estrazioni) - 13 (da 60) - 63 (da 58)
- Cagliari 42 (manca da 83 estrazioni) - 85 (da 80) - 68 (da 79)
- Firenze 26 (manca da 152 estrazioni) - 49 (da 133) - 34 (da 84)
- Genova 2 (manca da 96 estrazioni) - 11 (da 59) - 56 (da 47)
- Milano 74 (manca da 125 estrazioni) - 25 (da 73) - 76 (da 67)
- Napoli 49 (manca da 54 estrazioni) - 44 (da 53) - 13 (da 52)
- Palermo 59 (manca da 64 estrazioni) - 55 (da 60) - 14 (da 51)
- Roma 87 (manca da 88 estrazioni) - 31 (da 60) - 63 (da 55)
- Torino 37 e 7 (mancano da 54 estrazioni) - 4 e 64 (da 50)
- Venezia 89 (manca da 99 estrazioni) - 5 (da 70) - 54 (da 62)
- Nazionale 21 (manca da 92 estrazioni) - 82 (da 83) - 69 (da 70)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 113) - 12 (da 100) - 22 (da 56) - 21 (da 42) - 76 e 67 (da 37)
Vedi anche
Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
Ansa-Ipa
Superenalotto, vinto il primo jackpot online: le 10 vincite record
Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei 25 anni di storia del gioco: oltre 371 milioni. Battuto il primato registrato a Lodi nel 2019, dove era stata centrata una vittoria da 209.106.441,54 milioni di euro. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online: vale 73 milioni. Ecco a quanto ammontavano e dove sono state vinte le altre schede con i premi più alti di sempre