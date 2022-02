Covid, Iss: scendono incidenza e pressione sugli ospedali

4/5 ©Ansa

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, il tasso di occupazione in terapia intensiva è sceso al 14,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 febbraio) rispetto al 16,7% della precedente rilevazione (27 gennaio). Quello in aree mediche a livello nazionale, invece, è passato al 29,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 febbraio) contro il 30,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 27 gennaio)