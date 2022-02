1/8 ©Ansa

Il 2 febbraio, durante la conferenza stampa di presentazione delle ultime misure decise dal governo per gestire la pandemia, il ministro della Salute Roberto Speranza ha detto: "Siamo in una fase e in un tempo nuovo. Mentre altri Paesi hanno dovuto attuare forme di chiusura significative, in Italia la curva si sta piegando senza azioni forti. Se ciò è possibile è perché il 91% degli italiani ha risposto al vaccino. Quindi su questa linea dobbiamo insistere"

