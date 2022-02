Covid, Anthony Fauci: “I vaccini non riducono la fertilità”

Lo ha detto il superesperto americano in malattie infettive, commentando i risultati di un recente studio pubblicato sull'”American Journal of Epidemiology”. Nella ricerca sono state esaminate 2.126 donne, tra Usa e Canada, prima e dopo la vaccinazione per il Covid-19. Il risultato è che non si è verificato alcun effetto negativo sulla fertilità ma è stata evidenziata, invece, una diminuzione, pari al 18%, della capacità di concepire se l'uomo era risultato positivo nei due mesi precedenti

La vaccinazione per il Covid-19 , sia per nei partner maschili e sia in quelli femminili, “non ha effetti sulla possibilità di concepire”. Lo ha confermato Anthony Fauci, superesperto americano in malattie infettive e consigliere del presidente Joe Biden, commentando i risultati di un recente studio pubblicato sull'” American Journal of Epidemiology ”. Nel lavoro di ricerca , condotto da un team di ricercatori della Boston University School of Public Health, gli studiosi hanno esaminato 2.126 donne in Usa e Canada prima e dopo la vaccinazione per il Covid-19, monitorandole per più di 9 mesi. Ciò che è stato osservato è che non si è verificato alcun effetto negativo sulla fertilità. Nelle coppie interessate dallo studio, però, è stata evidenziata una diminuzione, pari al 18%, della capacità di concepire se l'uomo era risultato positivo nei due mesi precedenti. “Il Covid-19 riduce la fertilità maschile temporaneamente”, ha riassunto Fauci.

I dettagli dello studio

“Molte persone in età riproduttiva hanno citato le preoccupazioni sulla fertilità come motivo per non essere vaccinati”, ha spiegato Amelia Wesselink, tra i firmatari della ricerca. “Ma il nostro studio mostra, per la prima volta, che la vaccinazione Covid in entrambi i partner non è correlata alla fertilità”, ha poi aggiunto. Nella ricerca, come detto, sono state coinvolte oltre 2mila donne, di età compresa tra 21 e 45 anni, tra Usa e Canada, in un arco temporale intercorso tra dicembre 2020 e settembre 2021. Tutte le partecipanti, quindi, sono state seguite fino a novembre 2021. Il 73% delle donne e il 74% dei partner avevano ricevuto almeno una dose di vaccino. I partecipanti stessi, per completare le analisi, avevano anche fornito informazioni relative a dati sociodemografici, stili di vita, condizioni cliniche e caratteristiche dei rispettivi partner. A questo punto gli studiosi hanno misurato i tassi di fertilità tra i partecipanti di sesso femminile e maschile che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, sottolineando come fossero praticamente identici a quelli dei partecipanti non vaccinati.

Un calo a breve termine della fertilità

Analisi successive hanno preso in considerazione il numero di dosi, la marca del vaccino, la storia di infertilità e la regione geografica di provenienza, ma non hanno segnalato comunque nessun effetto avverso della vaccinazione sulla fertilità. Al contrario però, gli uomini risultati positivi al Covid-19 nei 60 giorni precedenti lo studio hanno manifestato una fertilità ridotta del 18% rispetto a quelli che non erano mai risultati positivi. “I risultati indicano che l'infezione da Sars-Cov-2 negli uomini potrebbe essere associata con un calo a breve termine della fertilità e che la vaccinazione non condiziona la fertilità in nessuno dei partner”, hanno concluso poi i ricercatori americani.