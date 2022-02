Locatelli poi, parlando dell’ultimo decreto del Governo, parla di “decisioni per mantenere aperto il Paese. C’è un messaggio poco emerso: siamo riusciti a gestire questa ondata, dovuta in gran parte a Omicron, a differenza di altri Paesi mantenendo tutto aperto. Paesi come Germania, Austria e Olanda hanno dovuto ricorrere a lockdown o a chiusure di attività commerciali. Noi tutto questo l’abbiamo evitato grazie alla percentuale elevata di persone che si sono vaccinate: siamo oggi al 91% di persone che hanno almeno una dose e 87-88% di chi ha ricevuto un ciclo vaccinale completo”.

"Quarta dose? Non è esclusa né data per scontata"

Parlando poi dell'ipotesi di una quarta dose di vaccino, Locatelli spiega che bisogna "affrontare la problematica in maniera molto laica, non dandola per scontata ma non escludendola". "Traiamo le evidenze dai dati e da lì costruiamo tutte le scelte - aggiunge - Potremo anche eventualmente avere scelte diffferenziate a seconda dello stato immunologico dei soggetti, chi ha una situazione complicata, i fragili, potrà essere considerato come categoria da considerare per la quarta dose. Nessuno ha argomenti per sostenere ora se escluderla o somministrarla".