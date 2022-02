Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 3 febbraio. DIRETTA

Nuovo decreto del governo per il contrasto al coronavirus. Previsto lo stop alle restrizioni per i vaccinati, anche in zona rossa , mentre la durata del Green pass diventa illimitata per chi ha completato il ciclo vaccinale o per chi ha fatto due dosi ed è poi guarito dal Covid. Sul fronte scuola, la quarantena passa da 10 a 5 giorni e solo per i non vaccinati. La Dad scatterà invece da cinque casi in su per nidi, materne ed elementari. Sul fronte turismo, i viaggiatori stranieri potranno accedere ad alberghi e ristoranti anche se hanno solo il pass base.