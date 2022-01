L'ondata di contagi legati alla variante in tutto il pianeta spinge le aziende farmaceutiche ad aggiornare i vaccini anti-Covid iniziali usati per combattere il virus originario. Pfizer-BioNTech ha avviato il reclutamento di persone under 55 per iniziare i test clinici specifici. Moderna ha dato il via alla sperimentazione sul booster