Covid, positiva viene fermata da carabinieri: non volevo perdere saldi

Nonostante fosse positiva al Covid, stava andando a fare shopping perché non voleva perdere i saldi. Una donna di 51 anni è stata denunciata dai carabinieri, che l'hanno individuata durante un controllo di routine a Renate mentre viaggiava a bordo della sua auto. Una volta fermata, avrebbe detto ai militari di "fare in fretta", perché le stavano facendo perdere una particolare svendita. Gli uomini dell'Arma hanno poi scoperto che la 51enne era sottoposta isolamento in quanto positiva al virus. "Non volevo perdere i saldi", la giustificazione fornita ai carabinieri. Per la donna è subito scatta la denuncia.