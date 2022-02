Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie dell'1 febbraio. LIVE

Il Cdm ha prorogato per altri 10 giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. Un nuovo vertice dei ministri è convocato per mercoledì: sul tavolo le misure sulla scuola e la durata del Green Pass per chi ha la terza dose. Dal primo febbraio cambiano le regole per i certificati verdi e per i non vaccinati. Il sottosegretario alla Salute Sileri: " Entro fine marzo via lo stato di emergenza ".