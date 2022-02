Scuola, Pnrr e Green pass: i dossier sul tavolo del Cdm di domani

Il prossimo Consiglio dei ministri è previsto per mercoledì 2 febbraio. Dalla riunione dovrebbe arrivare un nuovo decreto Covid che comprenderà diverse questioni: dalla proroga dell’obbligo di mascherina per altri dieci giorni, all’estensione della validità della certificazione verde per chi ha tre dosi, fino alle regole per la quarantena di studenti e docenti. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato che verranno analizzati anche gli obiettivi per il Recovery plan 2022