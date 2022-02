Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le nuove norme sulla durata della certificazione verde e sulle quarantene scolastiche. Il premier: "La scuola in presenza è da sempre la priorità del governo". Attesa una conferenza stampa con i ministri Speranza e Bianchi in cui saranno illustrate le decisioni

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le nuove norme sulla durata del Green Pass e sulle quarantene scolastiche. L'esecutivo guidato da Mario Draghi ha stabilito nuove regole sulla scuola in presenza e, a quanto si apprende, ha anche predisposto un calendario per le riaperture del Paese. "La scuola in presenza è da sempre una priorità di questo governo. Vogliamo un'Italia sempre più aperta soprattutto per i nostri ragazzi", ha detto il premier durante il Cdm. Attesa a breve una conferenza stampa con il ministro della Salute Roberto Speranza e quello dell'Istruzione Patrizio Bianchi per spiegare le novità (LE NUOVE MISURE - GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI).