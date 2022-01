11/11 ©Ansa

Quanto alle vaccinazioni in gravidanza, Magrini conclude: "Fin dall’inizio abbiamo affermato che il vaccino non ha controindicazioni nemmeno in gravidanza, in particolare nel secondo e terzo trimestre. Il vaccino non è mai stato controindicato neppure durante l’allattamento. Costituisce una difesa per la mamma e il bambino"