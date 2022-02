Maturità 2022, le novità: dagli scritti all'orale in videoconferenza

Il ministro Bianchi ha inviato al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione e alle Organizzazioni sindacali le ordinanze sull’organizzazione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato. Per la maturità si prevedono due prove scritte in presenza e un orale, così come per la terza media. In entrambi i cicli di istruzione è prevista la possibilità della videoconferenza per il colloquio per gli studenti impossibilitati a presentarsi a scuola