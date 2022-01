Scuola, Bianchi: "Oltre l'80% dei ragazzi è in presenza"

"Più dell'80% dei nostri ragazzi è a scuola in presenza". Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, a margine della visita al Campo di Fossoli, nel Modenese, per il "viaggio della memoria".

Bianchi ha poi preannunciato che ci sarà un cambiamento nella comunicazione dei dati. "Oggi daremo i dati come avevamo promesso, in maniera settimanale. C'è stato un peggioramento generale del Paese e quindi si è risentito, ma più dell'80% dei nostri ragazzi è a scuola in presenza", ha ribadito il ministro dell'Istruzione.