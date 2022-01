Scuola, Regioni: "Stop dad per vaccinati o guariti dal Covid"

“Restino a casa solo i positivi e chi non è vaccinato”, ha detto il governatore della Toscana Eugenio Giani, al termine di un incontro con gli altri governatori. Aperto un tavolo tra ministero della Salute e territori: "Stiamo lavorando per rivedere le norme", assicura la sottosegretaria all'Istruzione Floridia. In campo ipotesi di prevedere isolamento di cinque giorni per chi è immunizzato. L'Alto Adige accorcia la didattica a distanza da dieci a sette giorni in caso di positività in classe