7/16 ©LaPresse

Tra le possibili novità, ci sono la riduzione del periodo di Dad per gli alunni a 7 giorni; la possibilità di anticipare il tampone di controllo dopo un contatto positivo o di non farlo in alcuni casi (studenti over 12 vaccinati e asintomatici); la semplificazione delle procedure per rientrare in classe; l’arrivo di una app per aiutare ragazzi e genitori ad orientarsi; l’introduzione di regole differenziate per vaccinati e non anche alle elementari