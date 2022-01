Floridia a Sky TG24: “Presto risorse per le Ffp2 a tutte le scuole”

Lo ha detto, intervenendo a “Timeline”, il sottosegretario all’Istruzione. Le tempistiche, ha confermato, “non dipendono da me, però so già che c’è piena volontà del ministro, è stato sollecitato, e quindi sicuramente arriveranno. Chiedo davvero di pazientare pochissimo, e mi scuso perché era necessario che queste mascherine arrivassero prima possibile”, ha spiegato

“Presto, nel primo Consiglio dei Ministri utile, saranno in norma le risorse che serviranno per poter assicurare le Ffp2 a tutte le scuole ”. Lo ha detto, intervenendo a “Timeline”, in onda su Sky TG24, Barbara Floridia, sottosegretario all’Istruzione. Le tempistiche, ha confermato, “non dipendono da me, però so già che c’è piena volontà del ministro, è stato sollecitato, e quindi sicuramente arriveranno. Chiedo davvero di pazientare pochissimo, e mi scuso perché era necessario che queste mascherine arrivassero prima possibile”, ha poi sottolineato.

Scuola: 92 milioni di euro per il tracciamento

Nell’ottica della gestione dell’emergenza sanitaria in riferimento alle scuole, ha continuato Floridia, “abbiamo, anche perché le risorse bisogna ogni volta trovarle per i vari provvedimenti, recuperato, e ci sono già, 92 milioni di euro per il tracciamento esclusivo per le scuole secondarie di primo e secondo grado in modo da poter sgravare, alleggerire, il percorso delle primarie e dell’infanzia che, invece, devono seguire ancora il percorso Asl”. Obiettivo quello di semplificare. “Nel tracciamento ci sono state delle difficoltà, quindi abbiamo dovuto, in primis, snellire quel percorso”, ha spiegato ancora il sottosegretario.

“Dati settimanali su classi in Dad? Chiederò al ministro”

“Pubblicare ogni settimana un aggiornamento sui dati delle classi in Dad? Lo chiederò anche io al ministro, ma non credo ci siano particolari difficoltà su questo”, ha continuato ancora Floridia, restando sul tema della scuola e in merito alla richiesta dell’Associazione Nazione Presidi che ha avanzato la richiesta. “I dati sono importanti e preziosi. Di certo la notizia significativa è che i dati ministeriali confermano delle percentuali, tutto sommato, gestibili di classi in Dad, e questo un po' ci consola”, ha poi confermato in conclusione.